Teröristleri iade etmeyip heyet gönderiyorlar

RUSYA'NIN bölgelerindeki baskıları sonrası paniğe kapılıp NATO üyesi olmak için hamle yapan İsveç ve Finlandiya, terör örgütleri konusunda ise bildiğini okuyor.

OLUMLU YANIT GELMEDİ

ADALET Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt verilmedi.

RUSYA KORKUSU BAŞLADI

İADE taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken, 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor. İki ülke, tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen NATO üyeliği konusunda hamlelerini sürdürüyor. NATO'ya üye olmak için resmen başvuru yapacağını açıklayan İsveç'in Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya ile birlikte Türkiye'ye yakın zamanda bir heyet göndereceklerini açıkladı. İktidardaki Sosyal Demokrat Partisi'nin komşu Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği konusunda Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirten Linde, "Rusya hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.