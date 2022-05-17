Ukrayna’nın Ivankiv köyü acil yardım bekliyor

RUSYA'NIN Ukrayna'daki saldırıları bazı bölgelerde devam ederken, yapılan bombardımanlarda evleri yerle bir olan Ivankiv köyü sakinleri de hayatlarına devam etmek için destek bekliyor. Bir evin mahzeninde 18 kişiyle birlikte kaldıklarını anlatan köy sakinlerinden Ivan, "Tanrı bizi korudu ancak mahallemizdeki bir kadın, evi yanmaya başladığında kalp krizinden öldü. Evlerimiz yandı. Garajım, arabam her şeyim gitti. Çocuklarımız psikolojik travma yaşadı. Gidecek yerimiz de yok, desteğe ihtiyacımız var" dedi. Köyün bir başka sakini Valentina da, "Hayatta kaldığımıza sevindik ama çok zarar gördük. Rusya'daki akrabalarımız bombalandığımıza inanmıyor. Bizim artık bir evimiz yok" diye konuştu.

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