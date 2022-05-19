ABD ile Meksika arasında 530 metrelik ‘narko-tünel

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı uyuşturucu ile mücadele ekipleri, ABD-Meksika sınırında yerin 18 metre altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 530 metre uzunluğunda bir narko-tünel buldu. İçerisinde havalandırma, elektrikli aydınlatma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin, ABD tarafındaki San Diego şehrinde uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir depoya açıldığı açıklandı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri 25 milyon dolar olan 771 kilo kokain, 74 kilo metamfetamin ve 1,5 kilo da eroin ele geçirildi.

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