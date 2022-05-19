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Kraliçe Elizabeth’in 70. yılına özel tören

19.5.2022

Kraliçe Elizabeth’in 70. yılına özel tören
İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtta 70'nci yılına özel olarak düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Hollywood yıldızı Tom Cruise ve İngiliz efsane oyuncu Hellen Mirren'ın da katılım sağladığı etkinliklerde Kraliçe'nin neşeli halleri dikkat çekti. Windsor Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe'ye sanat dünyasından pek çok ünlü isim de eşlik etti. 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe'ye tören boyunca en küçük oğlu Prens Edward eşlik etti.
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