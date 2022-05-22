Erdoğan ateşkes istedi ‘Barbar Putin’ reddetti

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal saldırıları sürerken, Kiev'de bulunan Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşgalin üçüncü dünya savaşına evrilmeye başladığını söyleyen Poroşenko, işgalin küresel gıda krizine yol açtığını da belirtti. Kiev'i korumayı başardıklarını belirten Poroşenko, "Buça, Hostomel, Vorzil, İrpin... Bunlar Rus katliamlarının sembolleri haline geldi. Rus askerler kadınlarımıza, çocuklarımıza tecavüz etti ve onları öldürdü. Ülkenin doğusunda çok büyük bir savaş veriliyor. Çernihiv'e de gittim. Buradan Rusları Belarus sınırına geri püskürttük. Ama Putin'in askerleri, sivilleri hedef aldığı için büyük felaketler yaşandı burada. Ukrayna ordusu hem dünyayı hem de Putin'i şaşırttı" dedi.

'BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ'

Rusya'nın sivilleri öldürdüğünü, Ukrayna askerlerinin ise kendi topraklarını koruduğunu dile getiren Poroşenko, "Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinden minnettarız. Kendisi Ukraynalı askerleri savaş bitimine kadar Türkiye'de tutmayı teklif etti. Barbar Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini reddetti. Bu kabul edilemez. Birçok sivil öldürüldü. Buça'dan sonra yeni bir Mariupol felaketimiz var. Binlerce Ukraynalı sivil öldürüldü. Bugün Luhansk'taki Rubijne'de aynı şey söz konusu. Birçok bölgede Ruslar tarafından on binlerce Ukraynalı sivil öldürüldü. Bu yüzden dünya liderleri hareket geçmeli. Rusya'nın ihracatını bitirmeliyiz. 3 konuda taviz verilebilir. Ateşkes, Rus askerlerinin tamamen çekilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve sivil mağdurların kurtarılması. Başka taviz olmaz. Bu Putin'in son şansı. Yoksa bırakın rezil olmayı canından olacak. Eğer bu olmazsa, Putin küresel krizin iyice dibini görecek. Buradan da çıkış yok. Benim önerdiğim yol çok net. Küresel Putinsizleştirme adını veriyorum buna. Küresel finanstan Putin'in cebine tek kuruş girmemeli" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

BM Güvenlik Konseyi'nde "gıda güvenliği" konulu bir özel oturum yapıldığını hatırlatan Petro Poroşenko, "Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da birçok ülkede ciddi açlık sorunları var. 300 milyona yakın kişinin etkilendiği belirtildi. Bölgesel bir lider olan Türkiye'nin kesinlikle desteğine ihtiyacımız var. Ukrayna limanları üzerindeki abluka kaldırılmalı. Türk donanması bu hususta Ukrayna tohumlarını ve buğdayını aç insanlara taşıyan ticari gemilere eşlik edebilir" diye konuştu.

"İLK BAYRAKTAR'I ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

UKRAYNA'YA yönelik küresel desteği takdir ettiğini ifade eden Poroşenko, "Çok güçlü bir silah desteği var. Ukrayna'da en çok konuşulan konulardan biri de Bayraktar. Bu da güvenilir ortağımız Türkiye'nin bize verdiği desteğin, oynadığı rolün önemini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız çok önemli bir müzakere sonucu İlk bayraktarı satın almış olmakla da gurur duyuyorum. Gerçek dostlar böyle günlerde belli olur" dedi.