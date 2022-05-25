“Filistin politikamızın değişmesi mümkün değil”

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'e gitti. Ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'dan gelen çatışma haberlerinin tüm Müslümanların vicdanını yaraladığını belirterek Mescidi Aksa'nın statüsünün ve kutsiyetinin korunmasının tüm Müslümanlar için önemli olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, "İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini, elbette ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almayı öngörüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim, Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir" diye konuştu.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ

İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili karşılıklı açıklamalar gelirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan istişareler hakkında kritik bir açıklama yapıldı. Bugün bir toplantı yapılacağı kaydedilen açıklamada, "İstişareler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da gerçekleştirilecek" denildi.