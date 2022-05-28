Davos ekonomik sorunları çözmekten çok uzak kaldı

İSVİÇRE'NİN Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl ekonomik sorunları çözmekten çok uzak kaldı. Önce ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini ima etti. Kissinger'in tepki çeken açıklamalarına cevap veren Zelenskiy, "Kissinger'in takvimi 1938'de kalmış" dedi. Ülkelerde iç karışıklık ve kaos yaratmasıyla meşhur olan George Soros ise Putin'i hedef göstererek, "Bu çatışma, 3. Dnya Savaşı'nın habercisi. Rusya medeniyetimiz için en büyük tehlike" dedi.

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