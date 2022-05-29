Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş sözler

'BÖLÜNMEYİ DESTEKLİYORLAR'

LAVROV, "Hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordu birlikleri var orada. ABD askerleri, hala Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar" dedi.

'TÜRKİYE KAYITSIZ KALAMAZ'

TÜRKİYE'NİN bunlara kayıtsız kalamayacağını söyleyen Lavrov, "Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları, ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın, pragmatik temellere göre de birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi" diye konuştu.

"ERDOĞAN, SADECE BARIŞIN SAĞLANMASINDAN YANADIR"

LAVROV bir muhabirin, Türkiye ve İtalya'nın Rusya ile Kiev arasında müzakereleri organize etme çabalarına yönelik sorduğu soruyu "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 29 Mart'ta yapıldığı gibi Türkiye'nin bu imkanları sağlamaya hazır olduklarını düzenli olarak söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yanadır ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır" şeklinde yanıtladı