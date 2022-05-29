Timlerin gelmesini beklemek yanlıştı

ABD'NİN Texas eyaletinde 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından eleştiri oklarının hedefi olan polis departmanı açıklama yaptı. Okula saat 11.30'da giren saldırgana zamanında müdahale edilmemesinin, 12.21'de 911 üzerinden gelen çağrıda silah sesleri duyulmasına rağmen olay yerine taktik timlerinin gelmesini beklemenin "yanlış bir karar" olduğu belirtildi. Timler okula geldikten sonra saat 12.50'de sınıfa girilerek saldırgan Salvador Ramos'un etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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