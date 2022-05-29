“Türk dünyası teknolojide çığır açacak”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. TEKNOFEST'i yurt dışında ilk defa can Azerbaycan'da düzenlemenin heyecanı ve haklı gururunu paylaştıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türk dünyasının, en yeni teknolojileri üretecek genç nesillerle çığır açacak atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. TEKNOFEST kuşağı, bugüne kadar Türkiye'de son derece güzel projelere imza attı. Azerbaycan'da da aynı başarıyı yakalayacağımızdan şüphe duymuyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu tür platformlarda temelleri atılacak yeni ve daha büyük iş birlikleriyle ortak geleceğimizde daha etkin bir konuma erişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

HİKAYE YAZMANIN VAKTİ

Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında kardeş ülkelerimizdeki uzay ajansları ve ilgili makamlar bir araya geliyorlar. Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir. Maziden ve geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkararak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in, Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz" dedi.

HEDEF KALICI BARIŞIN TESİSİ

Erdoğan, Azerbaycan'ın her alanda inkişaf yolunda sergilediği başarılara bizzat şahitlik ettiğini aktararak, "Karabağ ve Doğu Zengezur'da Türkiye'nin de rol aldığı yeniden imar ve ihya süreciyle büyük dönüş için sürekli şartlar oluşturuluyor. Atalarımızın dediği gibi ne ekersek onu biçeriz. Biz yıllardır mayın döşenen bu topraklara artık gelişmenin, kalkınmanın, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" dedi.

Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinde geldikleri yerin önemli olduğunu ancak henüz önlerinde kat edilecek çok mesafe bulunduğunu belirterek, her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güvendiklerini, TEKNOFEST'in de bu güvenin sembolü bir etkinlik olduğunu kaydetti.

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

ENERJİDEN kültüre, savunmadan ticari, ekonomik ve beşeri münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduklarını söyleyen Erdoğan, "Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA. İstanbul'dan buraya non-stop uçmak suretiyle o da bir rekora imza attı. Tabii çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak. Bunları da yaşayacağız. Bunları da inşallah göreceğiz. İlham kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. İstikbalimizin teminatı olan gelecek nesillerin ülkelerimiz arasında her alandaki örnek işbirliğini daha da ileri götüreceğine inanıyorum" diye konuştu.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİLER

ERDOĞAN ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı. İki lider, TEKNOFEST alanını gezerken, Bayraktar TB2 de uçuş yaparak havadan görüntü kaydetti. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

TAKIMLARA ÖDÜLLER

FESTİVALİN gerçekleşmesine katkıda bulunan Azerbaycan makamlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yönetimine, diğer kurumlara, katılımcı gençlere ve emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın hayırlı olmasını diledi. Programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşma yaptı. Daha sonra, Erdoğan, Aliyev ve Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Selçuk Bayraktar, Erdoğan ve Aliyev'e plaket, Sancar'a da hediye takdim etti.

'HABİS NİYETLİLERE VERECEK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK'

ERDOĞAN konuşmasında, "Biz baskıyla tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Nerede bir zulüm varsa, hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, sesini yükselten, tüm hücreleriyle karşı çıkan yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi.