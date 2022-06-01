Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lavrov Türkiye’ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un beraberinde bir heyetle 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. İstanbul'daki Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü müzakerelerinde iki tarafın anlaşmaya çok yaklaştığını belirten Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin'deki görüntülerden sonra diplomasiden yavaş yavaş uzaklaşma gördük. Tekrar müzakere masasına dönme eğilimi var" dedi.

İKİ ÜLKEYE NOTA VERİLDİ

TAHIL taşıyan gemilerin limanlardan güvenli şekilde çıkarılması konusunda önemli rol üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8 Haziran'da Karadeniz'deki buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşeceğiz. Dörtlü temas grubunun oluşturulması, faaliyetlerin gözlemlenmesi ve endişelerin giderilmesi için bir merkezin kurulması da gündemde. Çavuşoğlu, Almanya ve Fransa'da terör örgütlerinin paçavralarıyla yaptıkları eylemlere ilişkin de konuştu.

Fransa ve Almanya Büyükelçileri'nin PKK'nın düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağırıldığını belirten Çavuşoğlu, "İki büyükelçiyi sert şekilde uyardık. Her iki ülkeye teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da büyükelçilerine verdik" dedi.