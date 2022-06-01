Türk Ordusu her türlü görevi yapmaya hazır

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya geldi, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi, çeşitli temaslarda bulundu.

"AZİMLİ VE KARARLIYIZ"

BAŞ başa ve heyetlerarası yapılan görüşmelerin samimi ve olumlu bir havada geçtiğini aktaran Akar, gündeme dair konulara değindi. Suriye'ye yönelik yeni bir olası harekata ilişkin soru üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2016'dan itibaren sırasıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı harekatlarını başarıyla icra ettiğini hatırlatarak, "TSK her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir. Bizim bu faaliyetlerdeki tek amacımız ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak oldu.

Orada oluşturulmak istenen bir 'terör koridoru' vardı. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi, bunların ülkemizin güvenliği bakımından son derece sakıncalı ve tehlikeli girişimler olduğunu belirttik. Dün de bugün de aynı fikirdeyiz, aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin, milletimizin güvenliği bakımından buradaki terörist faaliyetlere müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.