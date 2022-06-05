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Haberler Dış Haberler Ermenistan’da çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı

Ermenistan’da çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı

5.6.2022

Ermenistan’da çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı
FRANSA'NIN Nord bölgesinde yapılacak seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Guillaume Florquin'i desteklemeye Saint- Amand-les-Eaux kentine gelen aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurta fırlatıldı. Le Pen yere eğilirken, korumaları hemen devreye girdi. Parti sözcüsü Sebastien Chenu yaptığı açıklamada, "Onun yanındaydım. Her şey yolunda, bir çizik, bir leke yok. Yumurta ona isabet etmedi, korumasının eline çarptı" ifadelerini kullandı. Olay yerinde bulunan bir esnaf ise Le Pen'e saldırı sırasında yüksek sesle hakaretler edildiğini söyledi.
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