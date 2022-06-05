Tel Rıfat’ta Rus güçlerinin hareketliliği dikkat çekiyor

RUS ordusu, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Kamışlı'da havaalanında savunma sistemi kurarken Tel Rıfat çevresinde havadan keşif yaparak, bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor. Rusların Fırat Nehri'nin doğusundaki Kamışlı Havaalanı'na Pantsir-S1 kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdiği kaydedildi. Öte yandan, Rus helikopterleri bölgedeki uçuşlarını sıklaştırdı. Tel Rıfat'ın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile cephe hattına sokulmak isteyen İran destekli terörist gruplara da Rus güçlerinin engel olduğu belirtildi.

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