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Haberler Dış Haberler İsveç’te muhalefetten sert çıkış: PKK destekçisiyle ilişkinizi kesin

İsveç’te muhalefetten sert çıkış: PKK destekçisiyle ilişkinizi kesin

7.6.2022

İsveç’te muhalefetten sert çıkış: PKK destekçisiyle ilişkinizi kesin
İSVEÇ'TE Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in ülkenin tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirterek hükümetin Kakabaveh'in isteklerine boyun eğmemesini istedi. Ebba Busch, "Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükmet kurtulacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Andersson da teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, düşüneceklerini kaydetti.
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