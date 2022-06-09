İran’da yolcu treni raydan çıktı: Onlarca ölü, 50 yaralı

İRAN'IN Yezd kentine giden bir yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı. Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade eden Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi. Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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