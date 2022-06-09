PKK’lı vekilden İsveç hükümetine yeni şantaj

TERÖR örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında Meclis'te ele alınan gensoru önergesinde son anda hükümetten yana tavır koyan Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanabileceğini ifade ederek bazı şartlar öne sürdü. Sosyal Demokrat Partisi'nin kendisiyle birkaç gün içinde YPG/ PKK için görüşme yapmasını isteyen Kakabaveh, aksi taktirde hükümetten desteğini çekeceğini, bütçe görüşmelerinde aleyhte oy kullanacağını söyledi. Kakabaveh ayrıca Türkiye'ye silah ambargosunun devam etmesini de istedi.

ÜLKEDE SERT ELEŞTİRİLER

İsveç Başbakanı Andersson'un bulunduğu durum, eleştirilerin de hedefinde. Akademisyenler ve gazeteciler, gensoru oylamasında Kakabaveh'in desteğini alan hükümeti eleştirdi. Gazeteci yazar Anna Dahlberg, hükümeti Kakabaveh'den yardım almakla suçlarken, "Şimdi ABD'nin Türkiye ile müzakerelerde İsveç'in imdadına yetişmesi için dua etmeliyiz" dedi. İsveç devlet televizyonu yorumcusu Mats Knutson da, "Hükümetin Türkiye ile geçen NATO müzakereleri çok zorlu. Kakabaveh'den alınan destekten sonra daha da zor olacak" diye konuştu.