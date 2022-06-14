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Haberler Dış Haberler Putin eski vekilini başkan yardımcılığı görevinden aldı

Putin eski vekilini başkan yardımcılığı görevinden aldı

14.6.2022

Putin eski vekilini başkan yardımcılığı görevinden aldı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya'nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı. Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayımlandığı internet sitesindeki metne göre, karar yürürlüğe girdi ve Poklonskaya'nın görevine son verildi. Poklonskaya daha önce 2014'te ilhak edilen Kırım'da Başsavcı ve Putin'in partisi olan Birleşik Rusya Partisi'nde Duma vekili olarak görev yapmıştı.
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