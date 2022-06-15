Meksika’da içi mücevher dolu 20 konteyner çalındı

20 konteyneri çalan silahlı 15 kişinin büyük ihtimalle bir çeteye mensup olduğu ifade edildi.

MEKSİKA'NIN Colima eyaletindeki limandan içerisinde değerli eşyaların bulunduğu 20 adet konteyner çalındı. Meksika Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda, silahlı 15 kişinin şirket çalışanlarını etkisiz hale getirip iş yerindeki vinç ve diğer makineleri kullanarak 20 konteyneri çaldığını belirtti. Hırsızların bilinçli olarak içerisinde değerli eşyaların bulunduğu konteynerlere yöneldikleri ve bu sebeple liman yönetiminden bilgi sızdırdıkları ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.