Putin’in en güvendiği isim evinde Zimin başından vuruldu
24.6.2022
ABONE OL
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevlendirdiği eski Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Vadim Zimin, bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.