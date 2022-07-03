YUNANİSTAN'IN eski başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin başarısız olduğunu savunarak, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olduğuna ilişkin açıklamaları sert dille eleştirerek, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Miçotakis, yenilgilerini silahlanmayla örtbas peşinde. Ben olsaydım Madrid'den yürüyerek dönerdim" dedi.