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Peş peşe gelen istifalar şok etkisi yarattı

7.7.2022

Peş peşe gelen istifalar şok etkisi yarattı
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini açıklayarak istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in ardından Çocuk ve Ailelerden Sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott da istifa kararı aldıklarını duyurdu. Bu istifaların ardından son istifalar da Şehir Bakanı John Glen, İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins ve Dışişleri Bakanı Müsteşarı Jo Churchill'den geldi. 'Benim işim yola devam etmek' diyen Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti.
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