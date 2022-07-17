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FETÖ’nün karanlık yüzü New York’ta anlatıldı

17.7.2022

FETÖ’nün karanlık yüzü New York’ta anlatıldı

NEW York Türkevi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle diğer illegal faaliyetleri, çoğunluğu yabancı diplomat ve diaspora üyesi misafirlere anlatılırken, terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ile Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinin ortak hazırladığı programda, birçok ülkenin diplomat ve konsolosluk çalışanları, Afrika ülkelerinin temsilcileri ve çeşitli diaspora mensupları hazır bulunurken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, önemli konuşmacılar, görsel çalışmalar ve resim sergisiyle yerli ve yabancı konuklara anlatıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Türkiye hala ABD'nin Pennsylvania'da ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesini bekliyor" ifadesini kullandı.

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