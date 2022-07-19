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“Emperyalizm Avrupa’ya tekrar geri döndü”

19.7.2022

“Emperyalizm Avrupa’ya tekrar geri döndü”

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz bir gazete için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın saldırgan politikalarına değinerek, "Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür" ifadesini kullandı.

Yazısında Alman halkına enerji tasarrufu çağrısında da bulunan Scholz, "AB kararlılıkla Putin'in neo-emperyalizminin başarılı olamayacağını belirtti. Avrupa Birliği, emperyalizm ve otokrasinin yaşayan antitezidir" dedi. Scholz, Putin'in açıkça Sovyetler Birliği veya Çarlık İmparatorluğu modeline dayalı yeni bir imparatorluk hayali kurduğunu da ifade etti.

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