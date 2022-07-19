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Havacılık krizi İtalya'yı da vurdu

19.7.2022

Havacılık krizi İtalya’yı da vurdu

AVRUPA'DA ekonomik sıkıntılar sebebiyle maaş ve işten çıkarma gibi sorunların baş gösterdiği havacılık sektörüyle ilgili arka arkaya kriz haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de düşük maaşlar sebebiyle yapılan grevin ardından bir grev haberi de İtalya'dan geldi. İtalya'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grev sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.
ANSA ajansının haberine göre, ülkede bazı sendikaların çağrısıyla farklı havaalanlarındaki hava trafik kontrolörleri ve yer görevlilerine ilaveten Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi bazı düşük maliyetli firmaların personeli önceki gün 14.00 ila 18.00 saatleri arasından greve gitti. Ülke genelindeki 4 saatlik grev sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiği, çok sayıda uçuşun da geciktiği kaydedildi. Hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinin arkasında personel yetersizliği ve çalışma koşullarını protesto etmeleri olduğu belirtildi. Çalışanların hayat pahalılığı karşısında iyileştirme ve sosyal yardım gibi taleplerinin bulunduğu da öğrenildi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük ücret alan bazı havayolu şirketlerinin çalışanlarının 4 saatlik grevi büyük sıkıntı yarattı.

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