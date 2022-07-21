YPG/PKK masum çocukları kaçırmaya devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongre'ye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayımladı. Raporda bir kez daha YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi. Irak'ta PKK'nın çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi. Ayrıca PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin de benzer yollar izlediği kaydedildi.

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