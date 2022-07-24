  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Çaldıkları saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine geri verdiler

Çaldıkları saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine geri verdiler

24.7.2022

Çaldıkları saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine geri verdiler
İtalya'nın Napoli kentinde bir kafede oturan 2 İsviçreli turistin yanına gelen bir hırsız, turistlerden birinin başına silah dayayarak saatini çaldı. Turistler olayın şokunu yaşarken, kısa bir süre sonra aynı kafeye ellerini havaya kaldıran bir başka kişi yaklaştı. Üzerinde silah olmadığını belli eden şahıs, özür dileyerek çalınan saati sahibine iade etti. Lüks saatin sahte olduğu gerekçesiyle sahibine geri verildiği öğrenilirken, saatin orijinalinin ise 300 bin euro civarında olduğu açıklandı. Kafe sahibi Antonio Visconti, "Saati ihbar etmelerini önlemek için geri getirdiler" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA