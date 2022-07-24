Çaldıkları saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine geri verdiler

İtalya'nın Napoli kentinde bir kafede oturan 2 İsviçreli turistin yanına gelen bir hırsız, turistlerden birinin başına silah dayayarak saatini çaldı. Turistler olayın şokunu yaşarken, kısa bir süre sonra aynı kafeye ellerini havaya kaldıran bir başka kişi yaklaştı. Üzerinde silah olmadığını belli eden şahıs, özür dileyerek çalınan saati sahibine iade etti. Lüks saatin sahte olduğu gerekçesiyle sahibine geri verildiği öğrenilirken, saatin orijinalinin ise 300 bin euro civarında olduğu açıklandı. Kafe sahibi Antonio Visconti, "Saati ihbar etmelerini önlemek için geri getirdiler" dedi.

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