İsveç’te yine skandal görüntüler

İsveç ’in başkenti Stockholm ’de YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti. PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi. Terör örgütü YPG/ PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı. Polis ise bu skandal yürüyüşe müdahale etmedi.