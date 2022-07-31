Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölümler

BREZİLYA Sağlık Bakanlığı, kemoterapi gören 41 yaşındaki bir lenf kanseri hastasının maymun çiçeğine yakalandığını ve perşembe günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayı takiben İspanya Sağlık Bakanlığı, hastanede yatan 120 maymun çiçeği hastasından birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çoğunlukla orta ve batı Afrika ülkelerinin uzak bölgelerinde, tropikal yağmur ormanları bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği virüsü Mayıs 2022'den itibaren bölgesine terk ederek dünya geneline yayılmaya başladı.

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