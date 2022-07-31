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Hitler’in saati 1.1 milyon dolara açık artırmayla satıldı

31.7.2022

Hitler’in saati 1.1 milyon dolara açık artırmayla satıldı
ABD'DE bulunan Tarihi Müzayede Evi'nde Nazi lideri Adolf Hitler'e ait Huber marka saat açık artırmaya çıkarıldı. Üzerinde gamalı haç, A ile H harfleri ve Hitler'in doğum günü, Almanya Başbakanı olduğu ve Naziler'in seçimi kazandığı tarihlerin yer aldığı saat, 1.1 milyon dolara satıldı. Satış öncesi Alman basınına açıklama yapan müzayede yönetimi, amacının tarihi korumak olduğunu, satılan ürünlerin çoğunun özel koleksiyonlarda tutulduğunu veya Holokost müzelerine bağışlandığını belirtti. Müzayede yetkilisi Mindy Greenstein, "İster iyi, ister kötü, tarih korunmalıdır. Tarihi yok ederseniz, bunun olduğuna dair bir kanıt bulamazsınız" dedi.
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