DEAŞ’tan kaçan 325 bin Ezidi evlerine dönemiyor

IRAK'IN Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan 325 bin Ezidi'nin, terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediği belirtildi. Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, Ezidilerin Sincar'a döndüklerinde çocuklarının yeni tehditlerle karşı karşıya kalacağından ve yeni felaketler yaşayacaklarından korktuklarını kaydetti. Cafer, "Uluslararası yardım kuruluşları Rusya-Ukrayna savaşına yoğunlaşınca, sorumluluk Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kaldı" diye konuştu.

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