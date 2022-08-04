Tayvan ve ABD’den Çin’i kızdıran hamleler

TAYVAN'I kendi topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, adadaki temasları kapsamında Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi. Tsai görüşmede Pelosi'ye Tayvan'ın en yüksek dereceli sivil madalyası ve "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ile özel şeridini takdim etti. Tsai, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten sonra üçüncü en üst düzey ABD'li yetkili olan Pelosi'ye Tayvan'a bu kritik dönemde verdiği somut destek için teşekkür etti.

'DEMOKRASİ İÇİN İLHAM VERİCİ'

PELOSİ ise söz konusu ziyaretini ABD'nin Tayvan'a olan desteğinden vazgeçmeyeceğini kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmak için gerçekleştirdiğini ifade etti. Tayvan'ın tarihi özgürlüğü seven tüm insanlar için bir ilham kaynağı olarak niteleyen Pelosi, kadın bir lider tarafından yönetilen Tayvan'ın demokrasisinin ise dünyanın en özgür demokrasilerinden biri olduğunu belirtti.

'FELAKETE SÜRÜKLENİRSİNİZ'

ÇİN'DE kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nin Tayvan İlişkileri Dairesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, "dış güçlerle ittifakla bağımsızlık arayışının felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu. Dairenin Sözcüsü Ma Şiaoguang, "Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerini uyarıyoruz; provokatif eylemlerle ve dış güçlerle bir olarak 'bağımsızlık' arayışına girmek mahvınıza ve Tayvan'ın felakete sürüklenmesine yol açar" ifadelerini kullandı.