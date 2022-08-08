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Çin’den Beyaz Saray'a tepki: ABD silah satışı yapmasın

8.8.2022

Çin’den Beyaz Saray’a tepki: ABD silah satışı yapmasın
ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Tayvan çevresinde yaptıkları tatbikata ABD'den gelen eleştiriye tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre'in "Yaptıkları sorumsuzca" sözlerine cevap veren Chunying, "Sorumluluktan bahseden ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmalıydı. Çin'in kapılarında gövde gösterisi yapmayı, Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalıydı. Tek-Çin politikasını ihlal etmeyi bırakın, Tayvan ile ilişkileri geliştirmeyi bırakın ve Tayvan'a silah satışını durdurun" dedi.
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