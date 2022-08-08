Küba’da dev petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı

KÜBA'NIN Matanzas kentindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesisindeki bir tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 4 büyük patlama meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 121 kişi de yaralandı. Küba Devlet Başkanı Miguel Daaz-Canel Bermudez, "Bize maddi yardımda bulunan Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'ye şükranlarımızı sunuyoruz. ABD'den gelen teknik yardım teklifini de takdir ediyoruz" dedi.

DİĞER