Taşınması için kampanya başlatılan cami kundaklandı

HOLLANDA'NIN Eindhoven şehri yakınlarındaki Veldhoven'de bir cami kundaklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, müdahale edilen yangının 1 saatte kontrol altına alındığı bildirildi. 02.30 sularında çıkarılan yangında bina büyük hasar gördü. İslamplanning isimli caminin haziranda Veldhoven'e taşındığı ve buradakilerin tepkisiyle karşılaştığı belirtildi. Hafta sonu kurslarında Müslüman çocuklara verilen eğitimin içeriğini sakıncalı bulan bazı Hollandalıların, caminin Veldhoven'den tekrar taşınm

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