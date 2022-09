İngiltere’nin yeni Başbakanı Truss

İNGİLTERE'DE üst üste gelen sorun ve skandallar sonrası bakanların istifasıyla devam eden süreçte, ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss seçildi. Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un final oylamasında 81 bin 326 oy alarak, 60 bin 399 oy alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı geride bıraktığı belirtildi.

Truss, İngiltere'nin 3'üncü kadın Başbakanı oldu. Muhafazakar Parti lideri olarak seçilmenin bir onur olduğunu söyleyen Truss, "Vergileri azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan yapacağım. Enerji faturalarıyla ilgili olarak enerji krizini ele alacağım, aynı zamanda enerji arzıyla ilgili uzun vadeli sorunlarımızla da ilgileneceğim" ifadelerini kullandı. Eski Başbakan Boris Johnson'a da teşekkür eden Truss, "Kendisi Brexit'i gerçekleştirdi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa karşı Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı çıktı. 2024 yılında Muhafazakar Parti için büyük bir zafer elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

THE ECONOMİST ÖNCEDEN DUYURDU

Kapaklarıyla gündem yaratan İngiliz The Economist dergisi, Liz Truss'un koltuğa oturacağını da önceden bildi. Truss'un adına ithafen 'All trussed up' (hepsi birbirine bağlı) başlığını atan derginin haberinde yer verdiği karikatürde de Liz Truss'un ayağına zincirle bağlı hayat pahalılığı, Ukrayna sorunu, enerji krizi ve diğer krizler resmedildi.