Bulgar mahkemesinden Göktaş’ın iadesine yeşil ışık

BULGARİSTAN'DA yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü. Savcılık, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması talebinde bulundu. Mahkeme, şüphelinin sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle talebi kabul etti. Şüphelinin Türkiye'ye iadesinde engel bulunmadığı ancak prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi.

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