İngiltere’nin yeni başbakanı Kraliçe’den yetkiyi aldı

İNGİLTERE'NİN yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi. Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi. Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamada Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyda kalmıştı.

JOHNSON UĞURLANDI

İNGİLTERE'NİN eski Başbakanı Boris Johnson, son konuşmasının ardından başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki kraliyet konutlarından biri olan Balmoral Kalesi'ne gitmek üzere Downing Street'ten ayrıldı. Partililer ve çalışanlar, Johnson'ı alkışlarla uğurladı.