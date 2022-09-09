İngiltere Kraliçesi 2. ELİZABETH hayatını kaybetti

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşı bugün başkent Londra'ya götürülecek. Kraliçenin vefatıyla Prens Charles İngiltere Kralı oldu. İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları etkinliklerine katılamadı.

TAHTTA KALMA REKORU KIRDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti. Vefat haberinin ardından Buckingham sarayında bayraklar yarıya indirildi.