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Haberler Dış Haberler İsrail askerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

12.9.2022

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
FİLİSTİN Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 5 gün önce Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaralanan Hamed Ebu Celde'nin (24) son durumuna ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında, beş gün önceki olaylarda Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralanan Ebu Celde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı. Filistin basınında yer alan bilgiye göre Ebu Celde, yaralandıktan sonra tedavi için sevk edildiği Cenin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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