Papua Yeni Gine’de 7.6 büyüklüğünde deprem

PASİFİK ülkesi Papua Yeni Gine'nin Kainantu bölgesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Morobe Bölge Afet Direktörü Charley Masange, maden kasabası Wau'da depremin ardından meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Masange, insanların binalardan düşen enkaz parçalarının isabet etmesiyle yaralandığını ve bazı sağlık merkezlerinde, evlerde ve yollarda hasar meydana geldiğini söyledi. Masange, hasar tespitinin zaman alabileceğini belirtti.