Pelosi gerilimi seviyor

AMERİKA'DA kongre ara seçimleri yaklaşırken Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma siyasetçiler için adeta bir fırsata dönüştü. Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Nancy Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.

PELOSİ'NİN Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

SİYASETTE ETKİSİ BÜYÜK

ABD'NİN California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, Kasım'daki kongre ara seçimleri öncesi Pelosi'nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.