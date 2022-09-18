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Haberler Dış Haberler ‘Ağır hasta’ denilen Hamaney kameraların karşısına çıktı

‘Ağır hasta’ denilen Hamaney kameraların karşısına çıktı

18.9.2022

‘Ağır hasta’ denilen Hamaney kameraların karşısına çıktı
İRAN Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, hakkında çıkan "öldü" veya "ağır hasta olduğu" iddialarının ardından İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki hafta gibi uzun bir sürenin ardından ilk kez Tahran'da düzenlenen dini bir merasimde kameralar karşısına çıkan Hamaney, konuşmasını ayakta gerçekleştirirken gençlerden sabır ve azimle mücadele etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.
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