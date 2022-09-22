  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Brezilya’da bir konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

Brezilya’da bir konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

22.9.2022

Brezilya’da bir konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı
BREZİLYA'NIN Sao Paulo eyaletinin Itapecerica da Serra şehrinde işletmelere konteyner satan ve kiralayan Multiteiner şirketine ait bir depo çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye Sözcüsü Luciana Soares, kazanın depoda 64 çalışan ve 2 milletvekili adayı olan Jones Donizette ve Ely Santos'un seçim öncesinde tesisi ziyaret ettikleri sırada meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise yaralandığını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA