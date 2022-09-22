Genç kızın gözaltında ölmesi İranlıları sokağa döktü

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı. Başkent Tahran'ın Kazvin eyaletinde düzenlenen gösterilerde eylemciler çöp konteynerlerini ateşe vererek, ülke liderlerinin aleyhinde sloganlar attı. Göstericilerden bir kısmının ise polise minibüsünü ve bir otomobili ateşe verdiği belirtildi. Olaylarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

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