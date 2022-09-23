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Haberler Dış Haberler İran’da süren gösterilerde ölü sayısı 6’ya yükseldi

İran’da süren gösterilerde ölü sayısı 6’ya yükseldi

23.9.2022

İran’da süren gösterilerde ölü sayısı 6’ya yükseldi
İRAN'DA 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Kirmanşah eyaletinde 2 kişinin, Şiraz'da ise 1 "gönüllü" polisin hayatını kaybetmesiyle resmi makamlarca açıklanan ölü sayısı 6'ya çıktı. Kirmanşah'taki gösterilerde kamu mallarının tahrip edildiği belirtildi. Başkent Tahran'da ise Hafız Köprüsü ve Veliasr Caddesi çevresinde gece geç saatlere kadar devam eden gösteriler yeniden alevlendi.
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