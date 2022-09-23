Schengen vize çilesi AKPM gündeminde

SCHENGEN vizesi ile ilgili yaşanan sıkıntılar son dönemde bir çileye dönüştü. İş insanları, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere bile bu engel çıkartıldı. Türkiye, sorunu çözmek üzere konuyu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) taşıdı.

AKPM Türk Delegasyonu Üyesi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın hazırladığı rapor AKPM Genel Kurulu gündemine alındı. Rapor gelecek ay içinde AKPM Genel Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanacak. Altunyaldız, "Rapor kabul edildiğinde vize konusunda ülkeler arasında etkin bir iş birliği mekanizması tesis edilecek. Bununla birlikte ülke bazlı yeknesak uygulamaların temini amacıyla bir izleme sisteminin kurulması sağlanacak" dedi.

■ ZÜBEYDE YALÇIN