Türk bomba imha robotları Afrika’da

TÜRK savunma sanayisi firmaları Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Savunma sanayisi ve anayurt güvenliğine yönelik uzaktan kumandalı robotik araçlar geliştiren Elektroland Savunma da fuarda başta bomba imha robotları olmak üzere farklı görevler için geliştirdiği araçları tanıttı.

Elektroland Savunma Bölge Satış Müdürü Göktuğ Türk, "Hali hazırda birkaç farklı ülkede, özellikle Batı Afrika'da, ürünlerimiz bulunuyor. Zimbabwe'de kullanılan bomba imha robotumuz uzun zamandır operasyonel halde. Senegal'e teslimatlar yapılmak üzere işlemleri bitti. Angola geçtiğimiz sene başlayan bir ilişkimiz ve sözleşme aşamasına geldiğimiz süreçteyiz. Nijerya'ya yönelik bir bomba imha robotu projesi yürütmekteyiz. Tüm bunlara baktığımızda bu coğrafyada ürünlerimiz arasında bomba imha robotları ve biraz daha ağır sınıfta 200 kilogram civarında 7 eksenli robotik kollara sahip, paletli ya da tekerlekli, ülkelerin coğrafyasına bağlı olarak değişiklik gösteren robotlar sunuyoruz" dedi.