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Irak’ın kuzeyindeki 3 farklı karargah füzelerle vuruldu

29.9.2022

Irak’ın kuzeyindeki 3 farklı karargah füzelerle vuruldu
İRAN'IN Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet televizyonu, "Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı" açıklaması yaptı. İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Başkanı Hüseyin Yadzan ise, Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesi ve Erbil'e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi.
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