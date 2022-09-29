Kuzey Akım 1 ve 2’de sabotaj şüphesi

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki gaz sızıntısı, sabotaj iddialarını ortaya çıkardı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, meydana gelen hasarın tesadüf olmadığını açıklarken, Danimarka ve İsveç yetkilileri de "Sabotaj ihtimali yüksek" açıklaması yaptı.

En dikkat çeken açıklama ise, Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski'den geldi. Sikorski, denizdeki sızıntının fotoğrafını paylaşıp, "Teşekkürler ABD" yorumunu yaparak sabotajı ABD'nin yaptığını ima etti. Sabotaj iddialarına Rusya da dahil edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, suçlamaları "aptallık" olarak nitelendirerek, "Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Biz doğal gaz tedarik yollarımızı kaybettik" dedi.